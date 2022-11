Ford Mustang Mach 1 5.0 V8 460 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Ford Mustang Mach 1. Nadwozie i wnętrze

Stylistykę Mustanga zna każdy, więc nie ma sensu się nad nią po raz kolejny rozwodzić. Warto natomiast wspomnieć, czym różni się odmiana Mach 1 od każdej innej, a tych zmian jest wbrew pozorom sporo. Z zewnątrz, oprócz zestawu okolicznościowych naklejek z napisem MACH 1, opisywana wersja wyróżnia się pakietem aerodynamicznym składającym się z słusznej wielkości nakładki na zderzak przedni, poszerzonych progów, tylnego dyfuzora i niewielkiej lotki na klapie bagażnika. Co ważne, nakładki są wykonane z dość surowego tworzywa sztucznego, a więc nie podwyższa ono znacząco ceny. Typowo amerykańskie, spartańskie rozwiązanie, które ma swoich fanów. Ja się do nich zaliczam! Po modne i wykwintne rozwiązania możemy udać się do BMW, Mercedesa czy Porsche, a jeśli ktoś preferuje tańszą formę zabawy, Mustang będzie idealnym wyborem. W standardzie dostajemy 19-calowe felgi dedykowane do odmiany Mach 1, ale za dopłatą wymienimy je na bardziej sportowe i lżejsze. We wnętrzu możemy wymienić fotele na „kubełki” Recaro, które są twardsze i wyglądają na niewygodne, ale to pozory – można w nich zająć świetną pozycję i nawet po długiej podróży nie będziemy obolali. Tak czy inaczej, jeśli ktoś liczy na anonimowość za kierownicą tego auta, to może mieć z tym problem, nawet jeśli wybierze czarny lakier.