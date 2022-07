Fioletowy łan zakwitł na ulicy Kopcińskiego w Łodzi. Przejazd tym odcinkiem stał się wyjątkowo przyjemny Agnieszka Jedlińska

Przejazd aleją Kopcińskiego (od ronda Solidarności do Narutowicza) znów jest dla kierowców przyjemniejszy. Nawet, gdy trzeba stać w korkach można się poczuć jak w podróży po słonecznej Francji. A to za sprawą niezwykłej rośliny jaką kilka lat temu posadzono na pasie zieleni oddzielającej dwie jezdnie niezwykłą roślinę. Nie jest to lawenda, jak myśli większość osób, ale modna ostatnio perowskia łobodolistna, zwana także rosyjską szałwią (choć z szałwią nie ma nic wspólnego) lub rosyjską lawendą.