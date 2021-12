Fine Dining Week w Łodzi. Festiwal luksusowych dań trwa. Jeszcze do końca tygodnia można delektować się wykwintnymi potrawami Magdalena Jach

Trwa #NowyFineDining. Jeszcze do końca tego tygodnia, czyli do 5 grudnia - jest szansa, by spróbować luksusowych dań #SpozaKarty podczas Fine Dining Week! Rezerwacji 5-daniowych wybornych zestawów dokonać można na www.FineDiningWeek.pl. Podpowiadamy, które restauracje warto odwiedzić podczas tej edycji festiwalu.