Finalistki Miss Polonia 2023 wezmą udział w sesji fotograficznej w Zoo Borysew. Kiedy piękności pojawią się w ogrodzie? ZDJĘCIA

Finalistki Miss Polonia 2023 wezmą udział w sesji fotograficznej w Zoo Borysew

Jak z dumą podkreślają przedstawiciele ogrodu, to kolejny rok z rzędu, w którym kandydatki do tytuły najpiękniejszej będą fotografować się wśród egzotycznych zwierząt Zoo Borysew. Ubiegłoroczna finalistka Miss Polonia 2022 Krystyna Sokołowska pozowała wśród krokodyli nilowych. W tym roku Zoo Borysew stanie się scenerią najbardziej egzotycznych zakątków świata, nas tle których zapozuje do fotografii dwadzieścia kandydatek do tytułu Miss Polonia. Piękności pojawią się w Borysewie w najbliższą środę 31 maja, o godzinie 11.00.