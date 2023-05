Finalistki Miss Polonia 2023 na egzotycznej sesji w Zoo Borysew. Zobacz ZDJĘCIA dwudziestu kandydatek do tytułu

- Lepszego miejsca organizatorzy konkursu nie mogli wybrać – z dumą podkreśla Andrzej Pabich, właściciel Zoo Borysew przypominając, że to kolejny rok z rzędu, w którym kandydatki do tytuły najpiękniejszej fotografują się wśród egzotycznych zwierząt Zoo Borysew. - Zoo Borysew jest jednym ze sponsorów konkursu Miss Polonia. W ubiegłym roku kandydatki uznały pobyt w naszym Zoo, jako jedną z najciekawszych przygód w trakcie przygotowań do finału – mówi z satysfakcją.