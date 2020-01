Finał WOŚP w Łodzi. Parada koni i aut na Piotrkowskiej oraz "złote serce" w Manufakturze

W Łodzi orkiestra zagrała m.in. w pasażu Schillera. Tamtejsza estrada posłużyła do licytacji i występów muzycznych. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska ciepło wspomniała prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zamordowanego przez szalonego nożownika rok temu podczas imprezy WOŚP. Wyraziła przekonanie, że już nigdy nie dojdzie do podobnych tragedii i że „będziemy podawać sobie wyciągniętą rękę, a nie ukryty w niej nóż”.

Następnie przekazała na licytację swój żakiet z pierwszej kampanii prezydenckiej w 2010 roku. Przy cenie wywoławczej 28 zł został on sprzedany za 628 zł. Nabyła go Elżbieta Michalak, łodzianka prowadząca własną firmę. Jeśli chodzi o występy estradowe, to publiczność rozgrzała Sonia Stochmiałek z powodzeniem śpiewająca szlagiery grupy Queen, Phila Collinsa i innych gwiazd rockowych.

Gwoździem programu była jednak niezwykle efektowna Wielka Szarża, największa w Polsce parada konna z udziałem 70 strażników miejskich, grup rekonstrukcyjnych i jeźdźców ze stadnin prywatnych, często w strojach historycznych: szlacheckich i wojskowych, jak np. huzarskich i kawalerzystów majora „Hubala” . Jeźdźcy, wśród których była też Indianka, paradowali ul. Piotrkowską – do placu Wolności i z powrotem. Towarzyszyły im liczne auta terenowe i zabytkowe.