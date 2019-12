Finał słynnej sagi Gwiezdne wojny: świetlne miecze szeleszczą dolarami. Recenzja Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Amerykanin George Lucas wprowadzając w roku 1977 na ekrany film „Gwiezdne wojny” (później wzbogacony podtytułem „Nowa nadzieja”) dał początek jednemu z największych fenomenów popkulturowych w dziejach. Kosmiczna baśń o walce dobra ze złem olśniewa kolejne pokolenia fanów, obrosła licznymi książkami, komiksami, grami, serialami, gadżetami, filmami podejmującymi poboczne wątki, odniesienia do gwiezdnych wojen i imperium zła weszły nawet do języka polityki. Romantyczne pragnienie młodego twórcy osiągnęło status zjawiska, które ogarnęło świat. Cały nasz glob zarazem stał się rynkiem na wszystko, co z dziełem Lucasa się wiąże i co pod tym szyldem da się wyprodukować.

Gdy siedem lat temu seria (wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako „Najbardziej udana franczyza filmowa”) trafiła w objęcia korporacji Disneya, jasnym się stało, iż jej biznesowy walor stanie się kluczowym, produkcje zyskają większe niż we wcześniejszych filmach grono młodych bohaterów o różnych kolorach skóry, będą bardziej infantylne i silniej ulegające wpływom aktualnych tendencji politycznej poprawności. Pierwsze dwa tytuły najnowszej trylogii: „Przebudzenie Mocy” i „Ostatni Jedi” potwierdziły owe przypuszczenia, ale też ożywiły życzliwe wspomnienia związane z tzw. trylogią klasyczną serii (pierwszą w kolejności powstawania, ale środkową w chronologii cyklu). Wielka popularność „Gwiezdnych wojen” oraz promocyjny rozmach Disneya sprawiły, że „Skywalker. Odrodzenie” - dziewiąta, czyli ostatnia część głównego nurtu sagi - wyczekiwana była jako spełnienie marzenia wyrażonego przez George’a Lucasa już przy okazji premiery pierwszego filmu. Miała być spektakularnym, zachwycającym, poruszającym zamknięciem opowieści, która jak mało która wypełniła wyobraźnię milionów i towarzyszyła im przez cztery dziesięciolecia. Epokowe doznania i emocje międzygeneracyjnej wspólnoty, fascynacja, że oto staje się to, do czego razem z przedsięwzięciem zmierzaliśmy przez lata, łączyły się z lekkim żalem, że i taka historia zmierza ku rozwiązaniu. I być może aż takich roszczeń żadne podsumowanie nie jest w stanie spełnić...