Festiwal światła w Łodzi odbędzie się jesienią. Organizatorzy bajecznej imprezy podali termin tegorocznej odsłony festiwalu

Na program wydarzenia złożą się trzy segmenty: LMF ART, czyli dobrze znany uczestnikom festiwalu świat trójwymiarowych mappingów, projekcji, instalacji świetlnych i iluminacji, LMF MUSIC – koncerty w świetlnej oprawie oraz LMF EDU – spotkania z mówcami i specjalistami. Tematem przewodnim tej edycji będzie "Przebudzenie".

Artyści swoim nowatorskim podejściem, niekonwencjonalną twórczością i wybieganiem w przyszłość są tymi, którzy potrafią obudzić nas ze snu. Sztuka to przebudzenie inspiracji, która otwiera nas na nowe możliwości, pozwala przekroczyć granice, wyrwać z apatii do działania i uwierzyć we własny potencjał. – mówi Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna łódzkiego festiwalu.