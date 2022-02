Ferie w Łodzi 2022: półkolonie, zajęcia artystyczne, kulturalne, sportowe… Jest co robić!

Ferie w Łodzi: półkolonie, zajęcia artystyczne, kulturalne, sportowe…

Dziś ostatni dzień szkoły, a od jutra – laba. Tylko niektórzy uczniowie będą mieć szanse, aby wyjechać na zimowe obozy na narty, snowboard czy z rodzicami do ciepłych krajów. Jednak ci, którzy spędzą ferie w Łodzi na pewno znajdą dla siebie wiele ciekawych form wypoczynku. W tym roku miasto przygotowało wiele propozycji, by nikt się nie nudził. Z bogatą ofertą zajęć już w najbliższy poniedziałek startują szkoły, placówki edukacyjne, centra kultury, MOSiR, miejski aquapark, a nawet MPO - Łódź.

Półkolonie zorganizowały 32 szkoły i placówki edukacyjne dla dzieci z klas I - IV szkół podstawowych. Od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 17. półkoloniści będą mieć zapewnioną opiekę, wyżywienie i moc atrakcji.

- U nas ciekawie zapowiada się spotkanie z ciemnością – zdradza Bogumiła Cichacz, dyrektor SP 70. - Będzie to interesujące doświadczenie, uwrażliwiające uczestników na osoby z niepełnosprawnością dotyczącą narządu wzroku.

Dzieci będą mogły korzystać m.in. z pływalni w SP 149, 184, 190 i 198.