Ferie 2023: Turystyczne hity na zimowe wyjazdy. Nowy raport zdradza ulubione kierunki Polaków. Gdzie rodzina z dziećmi wypocznie najtaniej? Redakcja

Już wiadomo, które ciepłe kraje Polacy wybierają najchętniej na wypoczynek w okresie ferii zimowych 2023. To prawdziwe zimowe hity! W którym kraju zimowy urlop jest najtańszy, gdzie można spędzić ferie z dziećmi bez wydawania fortuny? Przedstawiamy szczegółowe wyniki nowego raportu.

Nowy raport ujawnia, w których krajach Polacy zamierzają spędzić ferie 2023 i ile ich to będzie kosztować. Gdzie zaplanować wyjazd, by nie zrujnować budżetu? W którym kraju wypoczynek all inclusive jest najtańszy dla par i rodzin z dziećmi? Przedstawiamy wyniki nowego badania: Hity na ferie 2023, czyli ulubione kierunki Polaków i koszty zimowego wypoczynku.