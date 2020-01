Ferie 2020 w Łodzi. Pomysły na darmowe lub tanie sposoby na spędzenie ferii. Imprezy w Łodzi

W tym roku łódzcy uczniowie rozpoczną ferie wyjątkowo wcześnie. Przerwa potrwa od 13 do 26 stycznia. Kto się zagapił i nie zorganizował wolnego czasu, ma jeszcze sporo możliwości.

Miejskie półkolonie

Jak co roku Urząd Miasta Łodzi przygotował cieszące się ogromną popularnością miejskie półkolonie w szkołach i placówkach oświatowych. W tym roku półkolonie zdrożały z dotychczasowych 10 do 15 zł za dzień. Opłata ta pokrywa koszty wyżywienia. Bezpłatnie uczniowie mają zapewnioną opiekę od godz. 7 do 17, a także wyjścia do wielu atrakcji.

Listę 46 szkół i centrów zajęć pozaszkolnych organizujących półkolonie można otrzymać w wydziale edukacji łódzkiego magistratu, w szkołach, lub znaleźć na stronie internetowej urzędu. Z przygotowanych 2,5 tys. miejsc większość została już zajęta.

Jednak jeszcze w ostatnim tygodniu przed feriami pojedyncze wolne miejsca można było znaleźć pojedyncze miejsca. Na cały okres ferii miały je szkoły: 61 przy ul. Okólnej, 130 przy ul. Gościniec, 152 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich), 12 przy ul. Jurczyńskiego, 33 przy ul. Lermontowa, 198 przy ul. Czajkowskiego.