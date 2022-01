Faworki, prosty przepis na najlepszy karnawałowy przysmak. Te chrusty są wyjątkowo kruche i delikatne

Faworki (chrusty) to smażony przysmak!

Tradycyjnie przygotowuje się je jedynie z mąki, żółtek, śmietany, szczypty soli i opcjonalnie z niewielką ilością cukru. Ciasto jest twarde i jego zagniatanie wymaga nieco siły - warto wyrabiać je długo lub nawet "stłuc" wałkiem, by wprowadzić do ciasta jak najwięcej powietrza. Dzięki temu faworki wyjdą wyjątkowo kruche.

Pyszne faworki , nazywane także chrustami, przygotowuje się zwykle w czasie karnawałowym. Są to kruche ciastka w kształcie złożonej kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i obsypane cukrem pudrem.

Faworki trzeba rozwałkować bardzo cienko i kroić na równej długości paseczki. Do ich smażenia można wybrać olej lub dobrej jakości smalec. My proponujemy dodać także odrobinę alkoholu do ciasta, dzięki temu faworki będą mniej nasiąkać tłuszczem w czasie smażenia.