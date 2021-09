Faustyna drążąca tunel jest już pod aleją Włókniarzy. Tarcza wykonała już 370 metrów tunelu. ZDJĘCIA

Drążenie tunelu kolejowego pod miastem nieprzerwanie posuwa się do przodu. Mniejsza tarcza o imieniu Faustyna, która wykonuje jednotorowy tunel od komory startowej przy ul. Długosza w kierunku komory rozgałęźnej przy Kasprzaka pokonała już dystans 370 metrów i osiągnęła aleję Włókniarzy. Obecnie przechodzi ona pod tą ulicą kilka metrów za skrzyżowaniem z ul. Drewnowską w kierunku północnym.

Ulica jest przez cały czas monitorowana, wzdłuż trasy przejścia tarczy umieszczone zostały czujniki drgań. Katarzyna zmierza w kierunku dawnych ogródków działkowych przy ul. Kasprzaka, gdzie zakończy ten etap swojej pracy i zostanie odwrócona, by drążyć kolejny tunel - tym razem w stronę stacji Łódź Żabieniec. Pod ziemią dojdzie do komory demontażowej przy ul. Skarpowej, gdzie zostanie wyciągnięta na powierzchnię i przeniesiona na drugą stronę torów kolejowych. Stąd znów powędruje pod ziemią do ul. Kasprzaka, gdzie zmieni kierunek i wydrąży ostatni tunel – w kierunku ul. Długosza. Powstaną więc cztery tunele jednotorowe o łącznej długości 4,5 km.

Zanim Faustyna znalazła się pod al. Włókniarzy, maszyna została zatrzymana, otwarto jej czoło i przeprowadzono kontrolę stanu zębów na tarczy.