Fatalny mecz GKS Bełchatów. II liga straszy

Gospodarze prowadzeni po raz pierwszy przez Marcina Węglewskiego, który zastąpił kilka dni temu Artura Derbina, rozpoczęli spotkanie z Sandecją odważnie. Przez pierwszy kwadrans częściej od rywala byli przy piłce. Za to w 17 minucie zostali skontrowani. Mateusz Klichowicz popisał się ładnym technicznym uderzeniem w prawy róg bramki i Paweł Lenarcik nie miał nic do powiedzenia. Około 10 minut później miejscowi przegrywali już 0:2. Tym razem do bramki miejscowych trafił Damian Chmiel. Tuż przed przerwą mecz praktycznie się rozstrzygnął. Sędzia uznał, że Mikołaj Grzelak dotknął piłki we własnym polu karnym ręką i podyktował rzut karny dla “Górali”. Maciej Małkowski, były piłkarz Bełchatowa zresztą, nie pomylił się i umieścił piłkę w siatce gospodarzy po raz trzeci.

Po zmianie stron goście, pewni wygranej, nie forsowali już tempa meczu. Gospodarze starali się za to strzelić choćby honorowego gola, aktywni byli zwłaszcza Emile Thiakane oraz Adrian Małachowski. Ich strzały mijały jednak bramkę strzeżoną przez Daniela Bielicę.

Była to 12 ligowa porażka GKSw tym sezonie i jednocześnie czwarta na swoim boisku.Wprawdzie do końca sezonu jeszcze 11 meczów, lecz drużyna trenera Marcina Węglewskiego jest już jednym z kandydatów do II ligi.ą