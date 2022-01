Famuły przy Ogrodowej w Łodzi czekają na wielkie pieniądze. Miała być rewitalizacja na niespotykaną skalę

Famuły, czyli domy robotnicze przy ul. Ogrodowej 24, 26 i 28 sypią się, a władze miasta nie znalazły środków na ich rewitalizację. Rok temu wiceprezydent Adam Pustelnik obiecywał cuda…

Dokładnie rok temu władze miasta zapowiedziały wielki finał rewitalizacji ulicy Ogrodowej i remont trzech wielkich domów robotniczych. Miał tu powstać hostel, mieszkania, a cały teren zostać pięknie zazieleniony.

- To będzie największy po Manufakturze projekt przy ul. Ogrodowej, w którym połączymy wszystkie funkcje jakie zna rynek komercyjny – mówił w stycznie 2021 roku wiceprezydent miasta. Ze względu na monumentalny charakter obiektu, UMŁ uznało, że znajdzie inwestora, który zechce na rewitalizację wyłożyć ogromne pieniądze przekraczające 100 milionów złotych.

Adam Pustelnik podkreślał, że będzie to największa rewitalizacja z udziałem prywatnego kapitału w Polsce. Chodzi tu o ok. 30 tys, metrów kwadratowych powierzchni do zagospodarowania.