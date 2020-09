Extra weekend 5-6.09.2020. Darmowe MPK, a ZOO, EC1 oraz aqupark Fala za symboliczną złotówkę. To nagroda dla łodzian za frekwencje wyborczą

-Jeszcze raz dziękując łodzianom za ich zaangażowanie i wysoką frekwencję w czasie wyborów, zapraszam w imieniu Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej i swoim, do skorzystania z bogatej ofert weekendowej. To realizacja wyborczej obietnicy władz miasta. Łodzianie po raz kolejny nie zawiedli udowadniając jak ważne dla nich są prawa obywatelskie, sprawy samorządu i Polski jako całości i pokazali, że na tle całego kraju są bardzo świadomymi obywatelami bez względu na to, na kogo głosowali. Bardzo Państwu za to dziękuję, a w weekend życzę po prostu dobrej zabawy- powiedziała Małgorzata Moskwa - Wodnicka, wiceprezydent miasta

Darmowe MPK, a muzea i aqupark za symboliczną złotówkę

Łodzianie przez cały weekend będą mogli bezpłatnie korzystać z autobusów i tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Do EC1, ogrodu zoologicznego i botanicznego będzie można wejść za złotówkę, podobnie jak korzystać z atrakcji MOSiR w ośrodkach na Młynku, w Arturówku i Stawach Jana, a chodzi m.in. o wypożyczanie kajaków, łódek i rowerów wodnych. Bezpłatnie będzie można wejść do niektórych muzeów. Za złotówkę będzie można wejść także do Aquaparku "Fala": każdy klient, który odwiedzi Falę w najbliższy weekend w godzinach 9-21, jest uprawniony do jednorazowego zakupu w promocji 1 sztuki biletu 1-godzinnego do strefy basenowej w cenie 1 zł brutto, a w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, otrzyma dodatkowo pół godziny czasu technicznego na przebranie się. Jedna osoba tego samego dnia z promocji będzie mogła skorzystać tylko raz.