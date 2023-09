Emerytura we wrześniu plus 14 emerytura 2023 netto - nowa tabela wypłat. Ile wynosi 14 emerytura 2023 netto tabela? 8.09.2023

Ile wynosi 14 emerytura 2023 netto? Czternasta emerytura to 2200 złotych - taką informację przekazał Jarosław Kaczyński. Informacja taka ucieszyła seniorów, ponieważ wcześniej 14 emerytura miała mieć wysokość minimalnej emerytury w 2023 roku. Najniższa emerytura w tym roku wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto.

14 emerytura 2023 netto - nowa tabela wypłat

Emerytura wypłacana we wrześniu będzie powiększona o "czternastkę". Po zsumowaniu tych dwóch świadczeń zostanie przekroczona kwota 2500 złotych brutto. Emerytury do tej kwoty są zwolnione z podatku PIT. Oznacza to że emerytura będzie pomniejszona o podatek oraz składkę zdrowotną.

W związku z tym od czternastej emerytury zostanie potrącony 12-procentowy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9 proc.