Elly Tess powraca z nowym singlem! Łódzka wokalistka zaśpiewa pierwszy raz po polsku. Premiera singla już dziś, 22 marca

KIM JEST ELLY TESS

Elly Tess jest młodą, łódzką wokalistką, która zadebiutowała pod koniec zeszłego roku singlem „sad girl”. Teraz Elly powraca z kolejnym utworem. „Puzzle” to w pełni autorski projekt i pierwsza kompozycja Tess napisana w języku polskim. Premierę utworu zaplanowano na środę, 22 marca.

NOWY ROZDZIAŁ W TWÓRCZOŚCI ELLY TESS

Utwór "puzzle" otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, która mierzy się ze swoimi uczuciami. "Puzzle" to w pełni autorska piosenka, napisana w języku polskim. Producentem najnowszego utworu jest Piotr Siejka, znany m.in. z takich przebojów jak „Na kolana” Kasi Cerekwickiej.

Do utworu powstał autorski teledysk w pełni zrealizowany przez Elly Tess. Wokalistka pełniła jednocześnie rolę reżyserki, autorki zdjęć i montażystki, w efekcie czego, wideoklip do „puzzli" to niezwykle intymny autoportret młodej kobiety.