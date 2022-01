Ełkaesiacy zaliczali maraton. Rezerwy grają ze Zniczem Pruszków

– To był naprawdę bardzo ciężki test, ale myślę, że poradziliśmy sobie z nim wszyscy bardzo dobrze - mówi Piotr Gryszkiewicz. - Wyniki pokazują, że solidnie przepracowaliśmy okres, kiedy nie mieliśmy wspólnych treningów. Do czego bym test porównał? Do ciężkiego maratonu.

Test zaliczała także duża grupa piłkarzy drugiej drużyny. Po testach ełkaesiacy rozpoczęli treningi. Zajęcia, w zależności od warunków atmosferycznych, zaplanowano na obiekcie przy alei Unii 2 oraz na sztucznym boisku pod balonem przy Minerskiej. Trener Kibu Vicuna ma na szczęście do dyspozycji prawie wszystkich graczy, co jesienią wcale normą nie było, bo mieliśmy przecież „armię” kontuzjowanych graczy. Indywidualnie ćwiczy jedynie Kamil Dankowski. Szkoleniowiec łodzian i prezes klubu Tomasz Salski uważają, że powrót wszystkich kontuzjowanych graczy, to największe wzmocnienie drużyny. Zresztą zdają się nie mieć innego wyjścia, bo przecież na klubie ciąży nakaz transferowy nałożony przez FIFA.

Dodajmy, że z zespołem ćwiczy najlepszy jesienią gracz łodzian Pirulo, którym jak wieść gminna niesie, zainteresowane są kluby z PKOEkstraklasy. Nie można wykluczyć, że Hiszpan wyląduje na przykład w Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Szkoleniowiec ŁKS mówił zresztą tajemniczo w jednym z ostatnich wywiadów, że piłkarz jest ważnym ogniwem jego zespołu, ale przygotowany jest na jego ewentualne odejście, a do końca okienka transferowego wiele zdarzyć się może. W najbliższą sobotę piłkarze ŁKS mają rozegrać pierwszy zimowy sparing. Na boisku przy Minerskiej spotkają się z Motorem Lublin (13).