Ełkaesiacy trenują. Wiosną mogą pozostać bez Pirulo

od okiem trenera Kibu Vicuny ćwiczy także jego rodak Pirulo, ale nie ma pewności, że pozostanie na alei Unii 2. Według portalu weszlo.com wyróżniającym sie graczem I ligi w jesiennych meczach i strzelcem pięciu goli, interesują sie trzy kluby z PKOEkstraklasy. Chodzi o Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, Piasta Gliwice oraz Radomiaka Radom prowadzonego przez Dariusza Banasika z Łęczycy. Piłkarz ma kontrakt z klubem z alei Unii 2 do końca czerwca 2025 roku, ale też i zawartą w nim klauzulę odstępnego w wysokości pół miliona euro. W trudnej sytuacji finansowej klubu to solidny zastrzyk finansowy, tyle tylko że żaden z wymienionych klubów nie zamierza tyle płacić. 300 tysięcy podobno jest do przełknięcia przez sterników klubu z Niecieczy, który zajmuje w tabeli elity ostatnie miejsce, ale za wszelką cenę chce uniknąć powrotu na pierwszoligowe boiska. Ostatnio było tam zresztą zamieszanie z trenerem. Chwilkę zaledwie był nim Michał Probierz, rozstał się z klubem, a powodem „rozwodu” były podobno sprawy transferowe. Od 10 stycznia stery przejął Czech Radoslav Latal. Tylko czy taka kwota zadowoli sterników ŁKS na czele z prezesem Tomaszem Salskim? W każdym razie kwota między 300, a 400 tysięcy euro rozwiązałaby w jakimś stopniu problemy finansowe klubu i zapewne pozwoliłaby na uregulowanie zaległości finansowych w stosunku do piłkarzy, a co za tym idzie zdjęcia zakazu transferowego nałożonego przez FIFA. W każdym razie bez Pirulo ełkaesiakom o wiele trudniej będzie powrócić do elity. Sprawa powinna się wyjaśnić szybko, po przecież Termalika pierwszy mecz wiosenny ma rozegrać już 4 lutego z Jagiellonią Białystok. ŁKS czeka natomiast 19 stycznia sparing z drugoligowym Motorem Lublin. ą