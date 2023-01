Ełkaesiacy trenują w Turcji. W środę mecz z Admirą

Pierwsze zajęcia w Turcji polegały na doskonaleniu schematów rozgrywania akcji i finalizowania ich. Była także okazja do rozegrania gry treningową, której głównym punktem były aspekty taktyczne. Dodajmy, ze udział w zajęciach biorą wszyscy piłkarze, którzy pojechali do Side.

Jak informuje portal klubowy Rycerzy Wiosny, już na początku zgrupowania była okazja do świętowania, bowiem 34. urodziny obchodził Paweł Drechsler, trener przygotowania motorycznego. Było gromkie „Sto lat” i tort urodzinowy.

W środę (25 stycznia) podopieczni trenera Kazimierza Moskala rozegrają pierwszy mecz kontrolny podczas tureckiego zgrupowania. Rywalem ełkaesiaków będzie austriacki drugoligowiec FC Admira Wacker Modling. Po 16 rozegranych kolejkach drużyna zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, mając na koncie 21 zwycięstw. Na ten dorobek złożyło się sześć zwycięstw oraz trzy remisy. Siedem meczów Admira przegrała. Gracze z Modlin strzelili 24 gole, a stracili 26. Liderem tabeli jestSt. Polten (32 punkty), który wyprzedza BW Linz (31), SVHorn (30), Grazer AK (28) oraz Floridsdorfer FC (27). Do austriackiej Bundesligi awansuje jedynie najlepszy zespół.

Z kolei na sobotę (28 stycznia) zaplanowano sparing z ukraińską Worskłą Połtawa. To zespół, który zajmuje w tamtejszej Premier Lidze dziewiąte miejsce. W 15 meczach zdobył 18 punktów. Liderem jest Dnipro 1( 35), przed Szachtarem Donieck (30).