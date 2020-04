Ełkaesiacy szlifują formę przed 11 arcyważnymi meczami

Na razie trenują indywidualnie w hali sportowej przy ul. Minerskiej, ale od 4 maja, a więc od najbliższego zajęcia rozpoczną się zajęcia w grupach sześcioosobowych, a po tygodniu ruszą wreszcie treningi zespołowe na które piłkarze czekają z utęsknieniem. Niewykluczone, że w krótkim okresie przygotowawczym ełkaesiakom uda sie rozegrać choćby jeden mecz sparingowy.

Wszystko za to wskazuje, że inauguracyjne spotkanie z Górnikiem Zabrze, na stadionie przy alei Unii 2, rozegrane zostanie w piątek (29 maja) o godz. 18. Będzie to zaległy mecz z 27. kolejki. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć 13 marca. Mecz raczej nie będzie transmitowany przez TVP. Stacja podała bowiem, ze pierwszym spotkaniem po wznowieniu rozgrywek, jakie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport, będzie potyczka Lecha Poznań z warszawską Legią. To hitowo zapowiadające się spotkanie ma być rozegrane w sobotę (30 maja) o godz. 20. Dodajmy, ze wszystkie mecze odbywać będą się przy pustych trybunach. Warto natomiast dodać, że przed podopiecznymi trenera Kazimierza Moskala 11 meczów. Cztery w dokończonej rundzie zasadniczej i siedem w grupie spadkowej. W sumie drużyny elity będą miały do rozegrania 88 meczów. W związku z ekspresową ligą, rywalizacja toczyć będzie się systemem sobota - środa - sobota. To system, który zdecydowanie daje fory zespołom mającym szeroką i wyrówna kadrę. Jak mówi Jacek Janowski ze sztabu szkoleniowego ŁKS, takimi zespołami są Legia Warszawa oraz Lech Poznań.

Po 26 rozegranych meczach drużyna z alei Unii 2 zajmuje ostatnie miejsce w tabeli elity. Ma na koncie 20 punktów i do bezpiecznego miejsca 13, które zajmuje obecnie Wisła Kraków, traci 11 „oczek”. Czy ełkaesiacy wierzą w utrzymanie? Jan Grzesik, w wywiadzie dla strony klubowej, twierdzi że za szybko skreślono łodzian w walce o utrzymanie. Oby miał rację, tylko czy nie jest to optymizm urzędowy?

Seniorzy klubu z alei Unii 2 już trenują. Za to 6 maja (środa) do zajęć powinni wrócić młodzi piłkarze klubowej akademii. Mają oni trenować na Minerskiej. Szczegółów zajęć jeszcze nie znamy. Warto dodać, że juniorzy, o czym zresztą „Dziennik Łódzki” informował nie siedzieli z założonymi rękami. Trenowali indywidualnie według planów ustalonych przez szkoleniowców, a przekazywanych za pośrednictwem internetu. ą