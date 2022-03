Ełkaesiacy miss świata mają, ale na ekstraklasę czekają ZDJĘCIA

Kibice ŁKS Łódź w siódmym niebie. Mają bowiem miss świata. Najpiękniejszą kobietą naszego klubu została bowiem Karolina Bielawska, która nie kryje się z sympatią do ŁKS.

Nie może być zresztą inaczej, bo to przecież miłość rodzinna. Jej ojciec Łukasz Bielawski prezesował łódzkiemu klubowi. A więc w ŁKS miss świata już mają i teraz tylko na PKOEkstraklase czekają. Wprawdzie do awansu droga tak daleka, jak z Łodzi na Hel, ale nie niemożliwa do pokonania, co choćby pokazują uczestnicy Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę. To najdłuższa polska pielgrzymka piesza do Częstochowy, która startuje właśnie z Helu. Aby jednak marzyć o grze w barażach elkaesiacy muszą punktować, a ostatnio z tym kiepsko. Liczymy, że trzy „oczka” drużyna z alei Unii 2 dopisze sobie po niedzielnym meczu w Rzeszowie z Resovią. Będzie to drugie ligowe starcie tych ekip w tym mieście. Pierwsze, prawie roku temu, miejscowi wygrali 1:0 (0:0). Ełkaesiacy przystąpią do tego spotkania bez pauzującego za czerwoną kartę Nacho Monsalvę, zaś na ławce trenerskiej będzie Paweł Drechsler, po Marcin Pogorzała także pauzuje za czerwoną kartkę. Resovia trenera Dawida Kroczka nie ma kłopotów kadrowych.

Niedzielne spotkanie poprowadzi sędzia Piotr Lasyk z Bytomia. Jego asystentami będą Sebastian Szczotka oraz Wojciech Szczurek, zaś sędzią technicznym zostanie Mariusz Myszka. Za system VAR odpowiadać mają Jacek Małyszek wraz z asystentem Sebastianem Krasnym. Dla Piotra lasyka będzie to drugie w tym sezonie starcie z udziałem ŁKS. Poprzednio łodzianie przegrali w Kielcach z Koroną 0:1 (0:0). To także piąte jego spotkanie w I lidze. ma także na koncie 15 ekstraklasowych potyczek.ą

I liga

24. kolejki. Piątek (18 marca): Widzew Łódź - Odra Opole (godz. 20.30, wynik z rundy jesiennej 0:0). Sobota (19 marca): Arka Gdynia - GKSKatowice (20.30, 4:2), Chrobry Głogów - GKSTychy (12.40, 0:1), Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice (18, 2:1). Niedziela (20 marca): Skra Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec (18, 0:0), Stomil Olsztyn - Górnik Polkowice (15, 2:2), Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKSJastrzębie (15, 1:0), Resovia - ŁKS Łódź (12.40, 3:0).