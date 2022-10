Ełkaesiacy będą w Rzeszowie walczyć o trzecie zwycięstwo

Dla drużyny trenera Kazimierza Moskala będzie to siódme w tym sezonie wyjazdowe spotkanie. Ełkaesiacy dwa mecze wygrali, dwa zremisowali i dwukrotnie zeszli z boiska pokonani. Ekipa z alei Unii 2 przygotowuje się do tego spotkania na pełnych obrotach, czego nie można powiedzieć o ekipie gospodarzy, którą czeka jeszcze w środę starcie 1/16 Pucharu Polski z ekstraklasową Cracovią (17.30). Jak informuje Bartosz Król, rzecznik prasowy łódzkiego klubu, udział w zajęciach biorą już bramkarz Dawid Arndt oraz Bartosz Szeliga. Obaj leczyli ostatnio urazy. Pod okiem fizjoterapeutów ćwiczy z kolei Mateusz Kowalczyk, który wrócił z kontuzją ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 19. Nie trenował natomiast Pirulo, zmagający się ostatnio z problemami zdrowotnymi. Piłkarz zaliczył wprawdzie w meczu z Sandecją Nowy Sącz (1:0) 45 minut, ale na początku tego tygodnia dostał od sztabu szkoleniowego taryfę ulgową. Zajęcia ma wznowić w środę.

Klub z alei Unii 2 uruchomił już w sprzedaż biletów na szlagierowy mecz z gdyńską Arką. Spotkanie 16. kolejki I ligi ma zostać rozegrane w niedzielę 30 października (12.40). To ostatni w 2022 roku mecz o punkty na Stadionie im. Władysława Króla, w dodatku w dniu 115 urodziny patrona obiektu. Wejściówki można już nabywać za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). Niebawem rozpocząć ma się sprzedaż w kasach. Skończyła się tymczasem era trenera Piotra Plewni w pierwszoligowej Odrze Opole. Ze sztabu szkoleniowego odszedł także trener bramkarzy Adam Kania, który będzie odpowiadał za szkolenie w klubowej akademii. Do czasu wyboru nowego trenera zespół będzie trenował pod wodzą dotychczasowych asystentów. Odra z 11 punktami na koncie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Łodzianie mają się zmierzyć z zespołem z Opola 5 listopada. ą

I LIGA

15. kolejka. Piątek (21 października): Odra Opole - Ruch Chorzów (godzina rozpoczęcia meczu 20.30). Sobota (22 października): Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała (17.30), Sandecja Nowy Sącz - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (15), Arka Gdynia - Chojniczanka Chojnice (20). Niedziela (23 października): Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna (18), Resovia - ŁKS Łódź (15), Tychy - Puszcza Niepołomice (12.40). Poniedziałek (24 października): GKSTychy - Stal Rzeszów (20.30), Skra Częstochowa - Chrobry Głogów (18). Do końca rundy jesiennej pozostały jeszcze trzy kolejki.