Eksplozja siły, miłości i wsparcia. Finał projektu "Zobacz więcej" w Skierniewicach

Wbrew pozorom „Zobacz więcej” nie jest o raku. To projekt będący afirmacją życia. Projekt o szczęściu, dobru i szacunku.

– Projekt „Zobacz więcej" jest wielopłaszczyznowy i każdy odnajdzie w nim coś dla siebie – mówi Magda Rdest-Nowak. – Jest o tolerancji, zrozumieniu, uspołecznieniu. O otwartych głowach, o sile i emocjach. O zobaczeniu człowieka, a nie jego choroby. To projekt przede wszystkim o szacunku do drugiego człowieka, o byciu szczęśliwym i o dawaniu.

„Zobacz więcej” realizowany był w 12 miastach Polski. Fotografka zaprosiła po 30 kobiet zmagających się rakiem ze Skierniewic, Krakowa, Łodzi, Katowic, Poznania, Płocka, Bełchatowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Sochaczewa i Radomia na sesje fotograficzne. Modelki pozowały ubrane jedynie w białe koszule.

– Projekt składał się z wielu etapów. Organizacja trwała od 2020 roku, potem, ze względu na pandemię był rok zawieszenia, ale gdzieś to wszystko się rozwijało – relacjonuje autorka. – Sama realizacja zdjęć to była w ekspresowym tempie, bo to były dwa miesiące, 12 miast w dwa miesiące, kampania internetowa lipiec – sierpień i październik finał.