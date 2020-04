"Ekopakt dla Łodzi"- ropoczęła się ankieta vox populi. Łodzianie mogą składać swoje propozycje działań proekologicznych

Ekopakt dla Łodzi to dokument określający proekologiczne cele Miasta oraz zawierający katalog działań, które mają przybliżyć Łódź do realizacji tych celów. Miasto zbieramy od wszystkich zainteresowanych pomiotów opinie i sugestie na temat proponowanych działań proekologicznych, których mogłyby być przyjęte w ramach Ekopaktu Dla Łodzi.



- Celem wspólnych prac nad Ekopaktem dla Łodzi jest uzyskanie ze wszystkich kluczowych środowisk, mających wpływ na rozwój Łodzi i na co dzień w niej funkcjonujących, propozycji dotyczących sposobu, w jaki wspólnie możemy działać na rzecz naszego Miasta. To mogą być drobne rzeczy, jak na przykład posadzenie drzewa przez mieszkańca, jak i bardziej kompleksowe rozwiązania, jak chociażby odzyskiwanie deszczówki w nowopowstających budynkach, których na przykład podejmą się duże firmy – mówi Katarzyna Dyzio, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ.