Ekipy z Czarnogóry, Ukrainy i Kazachstanu rywalami ŁKS

Przygotowania do piłkarskiej wiosny, która ma dać ełkaesiakom awans do PKOEkstraklasy - przynajmniej taką nadzieję mają fani zespołu trenera Kibu Vicuny, rozpocząć mają się 10 stycznia (poniedziałek). Od 28 stycznia do 11 lutego piłkarze przebywać bedą na zgrupowaniu w tureckiej miejscowości Side.Przypomnijmy, że do samolotu nie wsiądzie już Jan Sobociński, który jest już zawodnikiem Charlotte FC z USA. Nie można jednak wykluczyć, że pojawią się nowi gracze, choć oficjalnie sternik klubu z alei Unii 2 Tomasz Salski deklaruje, że żadnych wzmocnień zimą nie będzie. W piłce nożnej, zwłaszcza polskiej, niczego nie można być jednak pewnym, co pokazały choćby ostatnie dni z selekcjonerem reprezentacji Polski Paulo Sousą.

W Turcji piłkarze będą nie tylko trenować, bo w planach są co najmniej trzy mecze kontrolne z ciekawymi rywalami. Pierwszym przeciwnikiem będzie Rudar Pljevlja z Czarnogóry. Mecz rozegrany zostanie na boisku w Belek 31 stycznia . Po 19 kolejkach czarnogórskiej ekstraklasy Rudar ma na koncie 23 punkty i zajmuje siódme miejsce w tabeli. W drużynie występuje dwóch reprezentantów Czarnogóry - bramkarz Jasmin Agović i pomocnik Milos Zecevic. Gra także czterech młodzieżowych reprezentantów Czarnogóry Vuk Strikovic, Niksa Vujanovic, Ognjen Gasevic oraz Ivan Bojovic. Średnia wieku zespołu to zaledwie 23 lata. Rudar to dwukrotny mistrz Czarnogóry (2010, 2015) i czterokrotny zdobywca pucharu tego kraju (2007, 2010, 2011, 2016). Z kazachskim FKAtyrau łodzianie mają zmierzyć się 5 lutego (Side). W zakończonym niedawno sezonie (w Kazachstanie rywalizacja toczy się systemem wiosna – jesień) rywal ełkaesiaków zajął dopiero 11 miejsce tabeli ekstraklasy i utrzymał się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. W klubie odległe miejsce uznano za porażkę. W poprzednim sezonie w zespole grał między innymi reprezentant Haiti Alex Junior oraz Armenii Solomon Udo.

Na zakończenie zgrupowania łodzianie zmierzą się w Belek z Worskła Połtawa, z którą dwa lata temu w Turcji zremisowali 3:3. Obecnie drużyna prowadzona przez trenera Jurija Maksimowa zajmuje piąte miejsce w tamtejszej ekstraklasie mając na koncie 33 punkty. W zespole gra reprezentant Ukrainy Dmytro Riznyk. Jest też kadrowicz Estonii Joonas Tamm, Luksemburga Oliwier Thill i Vincent Thill, Mali Ibrahim Kane oraz Tanzanii Yohana Oscar Mkomola.Warto dodać, że Ukraińcy w roku 2018 grali w Lidze Europy, natomiast w 2012 w Lidze Konfederacji. Naszym zdaniem to najciekawszy rywal z którym ełkaesiacy zmierzą się w Turcji. Po powrocie do Łodzi ekipę Kibu Vicuny czeka jeszcze sprawdzian z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. ą