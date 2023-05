Egzaminy na prawo jazdy w województwie łódzkim będą droższe. Nowy cennik przegłosował sejmik

Egzaminy na prawo jazdy będą droższe. Sejmik przegłosował nowy cennik

Wedle nowelizacji ustawy o ruchu drogowym z listopada 2022 roku, decyzje o wysokości opłat za teoretyczne i praktyczne części egzaminów zależą od sejmików województw, ale propozycje cennika wpływają od zarządów województw. Co istotne zarząd województwa łódzkiego nie skorzystał z możliwości podniesienia wszystkich stawek do maksymalnej wysokości, za wyjątkiem opłaty za egzamin teoretyczny, którego cena wzrośnie z 30 do 50 złotych.