Egzamin ósmoklasisty 2020 w Łodzi. Zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 34

Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi wykorzystała barierki, ustawiając je niczym śluzy w biegach masowych, przed wejściem do swojego budynku przy ul. Ćwiklińskiej 9 (ogółem ósmoklasiści wchodzili do niego trzema wejściami). Śluzy te - z wyznaczonymi co półtora metra polami oczekiwania - porządkowały kolejkę nastolatków. Przed podstawówką uczniowie mogli przybić na szczęście "piątkę" z gumową dłonią na kiju - dezynfekowaną po każdym takim geście. Już w środku gmachu kadra SP nr 34 mierzyła ósmoklasistom, pojawiającym się w tej szkole, temperaturę ciała.

Egzamin ósmoklasisty 2020 - ważny sprawdzian dla 20 tys. nastolatków z Łódzkiego

We wtorek najstarsi uczniowie podstawówek (ok. 20 tys. nastolatków w województwie łódzkim) rozwiązują test z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek – z wybranego języka obcego (zdecydowanie najczęściej jest to angielski). Udział w tym sprawdzianie jest konieczny do ukończenia podstawówki, ale nie ma progów zdawalności: zalicza nawet wyniki „zero”. Z drugiej strony ambitniejsi z ósmoklasistów walczą na egzaminie o jak najwięcej punktów, bo mają one znaczenie w rekrutacji do szkół średnich.