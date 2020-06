Egzamin ósmoklasisty 2020. Ósmoklasiści z Łodzi rozpoczynają egzaminy na zakończenie podstawówki - w reżimie sanitarnym

Egzamin ósmoklasisty 2020

Dla zdającej go młodzieży egzaminy są istotne, bo od ich wyników zależy dostanie się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. W najbardziej obleganych liceach i technikach w Łodzi w grę wchodzi każdy zdobyty punkt (poza tymi, które uzyskać można za oceny na świadectwie, osiągnięcia sportowe czy artystyczne itd.). W kolejnych dniach uczniowie zdawać będą: we wtorek – język polski, w środę – matematykę i w czwartek – język obcy nowożytny. Zdecydowana większość zdecydowała się na angielski – w Łodzi to 4992 osoby, ale 57 będzie zdawać niemiecki, 21 – rosyjski, 3 – hiszpański i 2 – francuski.

Podczas egzaminu obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa, takie jak na trwających maturach – podkreśla Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.