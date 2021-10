Egipskie ciemności na wiadukcie na ul. Przybyszewskiego. Strach wejść na pasy....

- Latem problem był mniej odczuwalny, bo późno zapadał zmrok - mówi Katarzyna Wójcik, mieszkanka Widzewa, która pokonuje mało widoczną zebrę, gdy wraca z pracy. Przejście prowadzi bowiem na przystanek tramwajowy. - Jesienią, gdy wcześniej robi się ciemno, strach tędy przechodzić...

Brak oświetlenia odczuwają także kierowcy, którzy wjeżdżając na wiadukt, niewiele widzą.

Zapytaliśmy Tomasza Andrzejewskiego, rzecznika prasowego Zarządu Dróg i Transportu, dlaczego wyłączono prąd w tym niebezpiecznym miejscu (przypominamy, że w 2015 roku na wiadukcie zginęła kobieta).

- To awaria oświetlenia. W najbliższych dniach będzie usunięta. Jest to poważniejsza awaria instalacji. Stąd nie działa dłuższy czas. - zapewnia rzecznik Andrzejewski.

Oby energetycy zdążyli, zanim dojdzie do tragedii.