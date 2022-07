„Earth Festival 2022” z plejadą gwiazd. Będą 3 wielkie koncerty. Kto wystąpi w Uniejowie? Kiedy impreza? FOTO

„Earth Festival 2022” odbędzie się w Uniejowie w dniach od 19 do 21 sierpnia. Będzie to piąta edycja imprezy. - Tegoroczny festiwal będzie składał się z trzech dni koncertowych i dwóch dni atrakcji eventowych przygotowanych przez Partnerów wydarzenia – zapowiadają organizatorzy.

Transmisja wydarzenia od piątku do niedzieli od godziny 20:00 na antenie Polsatu. Wstęp na wszystkie trzy koncerty oraz na teren ekomiasteczka jest bezpłatny.

- „Earth Festival to dla nas szczególna impreza ze względu na dwa walory – rozrywkowy i co niezwykle ważne – także edukacyjny. W tym roku czekają nas trzy wspaniałe koncerty: dwa poświęcone ekologii, żywiołom i Matce Ziemi, jeden poświęcony wojnie na Ukrainie. Ziemia to nasz wspólny dom, a wojna i ekologia to globalne sprawy, a przecież wszyscy chcemy żyć w świecie pełnym pokoju i harmonii i taką też przyszłość chcemy zapewnić kolejnym pokoleniom.” – mówi dyrektor programowa Telewizji Polsat Nina Terentiew.