Dziki grasują w łódzkich parkach. Zobaczcie ZDJĘCIA

Zwierząt jest w mieście coraz więcej, bo po pierwsze znikają ich naturalne tereny bytowania - lasy, podmiejskie łąki i mokradła. A po drugie dziki wabione są łatwością zdobycia pożywienia.

Zobacz ZDJĘCIA dziki w Łodzi

Najwięcej tych zwierząt żyje w Lesie Łagiewnickim, w okolicach lotniska Lublinek, Nowosolnej Portu Łódź i w okolicach Tuszyna.

- Dziki mają dobre schronienie, jest tam wiele nieużytków, zarośli. Zwierzęta mają, gdzie się chować. Ponadto ludzie wysypują odpadki, które dziki zjadają, a niektórzy specjalnie je dokarmiają.

Myśliwi twierdzą, że w Łodzi i wokół naszego miasta przyrost stada dzików jest duży. Zwierzęta mają tu bardzo dobre warunki bytowe i stosunkowo łatwy dostęp do pożywienia.

Co zrobić, gdy na swojej drodze np. w parku spotkamy dziki?

Jeśli jest to duża odległość i możemy się oddalić, to jest najlepsze wyjście z sytuacji. Jeśli jednak jesteśmy już na tyle blisko, że do spotkania "oko w oko" na pewno dojdzie, warto zrobić coś na tyle głośno, by zwierzę się zorientowało, by nie zaskoczył go nasz widok.

Z redakcją skontaktowała się Pani Anna:

Dziki mocno rozpanoszyły się w okolicach parku 3-go maja i parku Baden Powella. Niejednokrotnie natknęłam się na nie spacerując z psem. Dzwoniłam do wszystkich możliwych służb, nawet do nadleśnictwa i wszędzie usłyszałam to samo "musimy z nimi żyć, nie ma zgody na odstrzał". Czy naprawdę nie ma sposobu na pozbycie się uciążliwych "dzikich lokatorów" tych terenów?