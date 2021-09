Dziewice i Wdowy Konsekrowane na rekolekcjach prowadzonych przez abp. Grzegorza Rysia w łódzkiej katedrze

Kim są dziewice i wdowy konsekrowane?

Wdowy konsekrowane, to kobiety, które po śmierci męża postanowiły poświęcić swoje życie Bogu i służbie Kościołowi. Z kolei dziewice konsekrowane, to kobiety, które zobowiązały się do zachowania dziewictwa przez całe życie. Dziewice konsekrowane żyjące w świecie nie są zobowiązane do życia wspólnego, choć przysługuje im prawo zrzeszania.

"Najpierw jest Jezus. Potem jest zakon"