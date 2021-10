Dziennik Łódzki pyta, a poseł Robert Telus... dopisuje do oświadczenia majątkowego 34 hektary ziemi

Brakami w oświadczeniach Roberta Telusa zainteresowaliśmy się przy okazji przygotowań do publikacji o kontrowersyjnym zakupie przez niego ziemi od skazanego na 25 lat więzienia Błażeja D. („Więzień sprzedał, poseł kupił. Śledztwo z hektarem łąki w tle” - „Dziennik Łódzki” z 10.09.2021).

Za trzy działki o łącznej powierzchni 1,45 ha małżeństwo Telusów zapłaciło pod koniec 2020 r. 14 tys. zł. Wkrótce po transakcji Błażej D. złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym twierdzi, że sprzedał działki poniżej wartości, bo poseł powoływał się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości i obiecywał mu pomoc we wznowieniu procesu.

Telus kategorycznie zaprzecza, by cokolwiek obiecywał i przekonuje, że kupił ziemię po cenie rynkowej. Od 3 czerwca 2021 toczy się śledztwo prokuratury w tej sprawie, do dziś nikomu nie postawiono zarzutów.