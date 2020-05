„Dziennik Kibica” w sobotę. Tego dnia ŁKS gra z Górnikiem Zabrze

To jedyne takie wydawnictwo w naszym regionie, dzięki któremu fani piłki nożnej będą mieli możliwość zapoznania się za aktualnymi kadrami ŁKS Łódź, GKSBełchatów oraz Widzewa Łódź. Będzie także jedyne w swoim rodzaju, bo koronawirusowe, zdjęcie beniaminka PKOEkstraklasy. Ponadto wyjaśnimy zmiany regulaminowe związane z koronawirusem. Będzie także wywiad z Adamem Kaźmierczakiem, sternikiem ŁZPN i członkiem zarządu PZPN. Kibice dowiedzą się co słuchać u sędziów piłkarskich przed pierwszymi meczami o ligowe punkty. Takiego wydawnictwa szanujący się kibic „kopanej” przegapić nie powinien.

Jeśli już jesteśmy przy fanach łódzkiej drużyny, to klub przygotował dla nich na mecz z Górnikiem wirtualne bilety. Aby jednak stać się właścicielem niecodziennej wejściówki kibice muszą zadecydować kim w łódzkim klubie chcą być. Jeśli tylko kierownikiem zmiany, to wystarczy wpłacić na konto ŁKS 10 złotych. Bycie właścicielem fabryki, to wydatek 30 złotych. Szczegóły akcji dotyczącej wirtualnego biletu na stronie klubu z alei Unii 2.

Za to podopieczni trenera Wojciecha Stawowego bez przeszkód przygotowują się do sobotniego meczu z zabrzanami na alei Unii 2. Początek spotkania o godz. 15. - Zajęcia przebiegają bez zakłóceń - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy łódzkiego beniaminka PKOEkstraklasy. - Coraz bardziej wyczuwalne jest już przedmeczowe napięcie wśród piłkarzy. Każdy z nich chciałby znaleźć się w składzie wyjściowym, zresztą trener powiedział, że wszyscy mają czystą kartę.

Jak już w „Dzienniku Łódzkim” pisaliśmy sobotni mecz będzie szczególny dla Michała Trąbki z ŁKS, który jest byłym piłkarzem Górnika, choć w pierwszej drużynie nie zadebiutował. Strzelił za to zabrzanom gola 29 października w wygranym przez łodzian meczu 1/16 Pucharu Polski 2:0 (1:0).

Przejdźmy do drużyny czwartoligowych rezerw ŁKS, która ma trenować do 12 czerwca, a potem spotkać się na kolejnych zajęciach 6 lipca. - . - Drugi zespół potrzebuje czterech tygodni, aby przygotować się do sezonu, dlatego ustaliliśmy, że startujemy na początku mówi trener ŁKS II Paweł Drechsler. ą

PKO EKSTRAKLASA

27. kolejka (zaległa). Piątek (29 maja): Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (godz. 20.30, wynik z rundy jesiennej 1:0), Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (18, 0:1 ). Sobota (30 maja): ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (15, 1:1), Lech Poznań - Legia Warszawa (20, 1:2), Piast Gliwice - Wisła Kraków (17.30, 2:1). Niedziela (31 maja): Cracovia - Jagiellonia Białystok (15, 2:3), Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (17.30, 2:2), Wisła Płock - Korona Kielce (12.30, 1:0).