„Dziennik Kibica Ekstraklasy, I i II ligi” już w najbliższą sobotę - ZDJĘCIA

Do meczu gotują się nie tylko piłkarze. - Rozkręca się nasza akcja 12 zawodnik - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy beniaminka ekstraklasy. - Kibice naszej drużyny, którzy wykupili karnety, przysłali już kilkaset swoich podobizn, które zostaną powiększone, naklejone na tekturę i zostaną ustawione na trybunie. Nasi fani nie mogą być na meczu, więc chociaż w ten sposób chcemy ich uhonorować, podkreślając jednocześnie, że są z naszą drużyną na dobre i złe.

Dodajmy, że aby wykupić miejsce na widowni kibice ŁKS płacili 70 złotych (posiadacze karnetów) lub 100 złotych (fani bez karnetu). Po zakończeniu akcji będą mogli zabrać tekturowe makiety z własnymi podobiznami do domu.

Do akcji włączył się również Marek Dziuba, były reprezentant Polski, piłkarz, ale także i trener mistrzów Polski z roku 1998. - Tak jak większość kibiców chcę wesprzeć drużynę w ciężkiej walce o utrzymanie w ekstraklasie - mówi Marek Dziuba. - Właśnie tym bardziej teraz, kiedy piłkarze muszą czuć wsparcie kibiców. Trzeba ich podtrzymać na duchu.

Za to ełkaesiacy pilnie trenują przed arcyważnym sobotnim meczem z zabrzanami (godz. 15). - W poniedziałek trener Wojciech Stawowy zarządził jedne zajęcia, ale za to na wtorek zaplanował już dwa treningi - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS. - W środę nasi piłkarze mają trenować na głównej płycie, natomiast na czwartek i piątek mają zaplanowane treningi na godzinę 15, a więc w porze sobotniego meczu. Na szczęście trenerzy mają do dyspozycji wszystkich piłkarzy, nikt nie narzeka na urazy, ani na zdrowie. Wszyscy chcą się pokazać Wojciechowi Stawowemu z jak najlepszej strony, aby znaleźć się w kadrze meczowej na spotkanie z Górnikiem.

Tymczasem w dniu meczu ukaże się w naszej gazecie „Dziennik Kibica Ekstraklasy oraz I ligi i II ligi”. Fani mogą liczyć na aktualne zdjęcie ŁKS Łódź, ponadto wywiady, statystyki oraz prognozy przed wznowieniem sezonu. Sporo miejsce poświęcimy także pierwszoligowcom z GKSBełchatów oraz liderowi II ligi Widzewowi Łódź. To jedyne takie wydawnictwo w regionie.ą