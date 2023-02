Dzień pizzy 9 lutego. Prosty przepis na pizzę z piekarnika. Pizza smaczna i prosta. Jak zrobić pizzę?

Dzień pizzy. Jak zrobić pizzę?

Pizza to prosta potrawa z mąki, drożdży i dodatków, jakie kto lubi. Stałe są składniki na ciasto drożdżowe oraz ser i pomidory. Reszta to kwestia inwencji i upodobań.

Prosta potrawa kuchni włoskiej pochodzi z Neapolu, gdzie w znanej nam formie zaczęła być podawana w XIX wieku. Powstała wtedy najprostsza i najsłynniejsza Margherita. Na cześć królowej Małgorzaty Sabaudzkiej, matki króla Włoch Wiktora Emanuela. Skomponowana w kolorach włoskiej flagi: czerwone pomidory, biała mozzarella i zielona bazylia.

Pizza początkowo była prostą potrawą, dzięki którym biedota mogła zaspokajać głód. To kawałek ciasta zapieczonego w piecu z oliwą, solą, a czasem i serem. Nazwa pizza natomiast pochodzi od wyrazu “picea” po łacinie, co oznacza placek mączny. Taka potrawa jest prosta w przygotowaniu. Można ją zrobić tanio i ze wszystkiego co jest pod ręką w kuchni.