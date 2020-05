Dzień Matki. Polki coraz później decydują się na macierzyństwo. Dlaczego?

Dziś swoje święto obchodzą wszystkie matki. Z danych demograficznych wynika, że kobiety coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka. Jednak z drugiej strony nikogo już nie dziwi, że zostają nim po raz pierwszy czy drugi panie, które skończyły 40 lat.

Najwięcej najstarszych matek mamy w województwie mazowieckim. Gdzie aż 38,5 na tysiąc kobiet debiutowało w roki mamy mając od 35 do 39 lat. Tam też na rodzicielstwo decyduje się najwięcej jaszcze starszych pań. Matkami pierwszy raz w wieku 40 – 44 lat zostaje 8,6 na tysiąc kobiet W Małopolsce ten współczynnik to 7,5, a na Pomorzu – 7.1. Tymczasem w województwie łódzkim ten współczynnik wynosi zaledwie 5,8 i jest jednym z najniższych w kraju. Okazuje się też, że program 500 plus nie poprawia znacznie sytuacji demograficznej w Polsce. Liczba urodzeń diametralnie nie wzrosła. - Nie wzrosła i nie wzrośnie - powiedziała niedawno Radiu Wnet Barbara Socha, wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Powiem więcej, one spadną. Ponieważ coraz mniej kobiet może te dzieci rodzin. Nie jest to porażka programu 500 plus. Żaden program nie spowoduje, że 10 kobiet urodzi więcej dzieci niż 100 kobiet. To jest kwestia do jakiego momentu doszliśmy w strukturze demograficznej Polski.

Prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego zauważa, że w dwóch pierwszych latach po wprowadzeniu programu 500 plus wyraźnie zahamował przyrost w przypadku drugich – trzecich urodzeń. - Świadczenie było na drugie i kolejne dziecko – wyjaśnia prof. Szukalski. - Zadziałało na to, a nie było widać wpływu na pierwsze urodzenia. Czekamy na dane z zeszłego roku, by zobaczyć czy rozszerzenie programu, czyli przyznanie świadczeń na pierwsze dziecko, zadziałało we właściwy sposób. Profesor Piotr Szukalski zauważył, że generalnie zauważamy podwyższanie się wieku w którym kobiety po raz pierwszy zostają matkami. A województwo łódzkie nie odbiega tu od normy. Mieszkanki naszego regionu po raz pierwszy zostają matkami przeciętnie mając 30,3 lata. Średnia krajowa wynosi tu 30,2.

- Wbrew pozorom jesteśmy bardzo typowym regionem jeśli chodzi o zachowania demograficzne – twierdzi prof. Piotr Szukalski - Z jednej strony mamy wielkie miasto, które zachowuje się nie tradycyjnie, ale z drugiej strony jest cała otoczka wiejska. Ona zachowuje się bardzo tradycyjnie.