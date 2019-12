Działka Piotra Misztala przy Piotrkowskiej: nowy plan hotelu wysokiego 100m. Będzie łódzki drapacz chmur Misztala? 18.12.2019

Tymczasem łódzki magistrat studzi pomysły. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu wysokość od minimalnie 10 do maksymalnie 20 metrów.

Zaprojektowana przez studio architektoniczne Design Lab Group wieża miałaby mieć 110 m wysokości i być najwyższym budynkiem w Łodzi. Będzie o 28 metrów wyższa niż budowany obok biurowiec Hi Piotrkowska.

To kolejny już projekt budynku przygotowany przez Piotra Misztala dla zakupionej pod koniec 2018 roku atrakcyjnej działki u zbiegu ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza.

W lipcu tego roku Misztal przedstawił projekt hotelu nawiązujący do kamienic przy ulicy Piotrkowskiej wzbogacony o granatowe prostopadłościany nawiązujące do budynku dawnego Juventusu. Nie uzyskał on zgody konserwatora zabytków.

W odpowiedzi biznesmen rozebrał część nawierzchni terenu i zapowiedział, że urządzi tam wysypisko śmieci.

Kilka tygodni temu studio Design Lab Group przedstawiło projekt ośmiokondygnacyjnego budynku o zaokrąglonych narożnikach i ścianach pokrytych zielenią. Piotr Misztal odciął się jednak od tego projektu.