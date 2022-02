Dyskretna strona rynku nieruchomości w Łodzi. Mieszkania do wynajęcia...na godziny

- Na trzy godziny, czy na dobę - to nie robi różnicy. Tak samo w mieszkaniu trzeba posprzątać i zmienić pościel - wytłumaczyła właścicielka śródmiejskiej kawalerki, którą nazwała "Greyem" (chodzi o analogię do filmu erotycznego "50 twarzy Grey'a).

- To mieszkanie BDSM (wyposażone w gadżety erotyczne do wymierzania kar, krępowania, podwieszania, oklepywania itp.) ma mnóstwo zabawek, a wkrótce przybędzie nowych atrakcji - dodał mąż naszej rozmówczyni i odesłał do obejrzenia zdjęć ze środka.