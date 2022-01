Dwukrotnie przewróciły ją drzwi w hipermarkecie. Carrefour nie czuje się winny. Kobieta jest sama sobie winna?

Niepełnosprawną, 82-letnią Annę Gawłowską z ul. Sandomierskiej dwukrotnie przewróciły automatyczne drzwi, gdy wchodziła do hipermarketu Carrefour przy ul. Bandurskiego na Karolewie. Właściciele sklepu nie czują się winni.

Pani Anna jest niepełnosprawna. Ma kłopoty z chodzeniem i jaskrę. Jednak zawsze robiła zakupy w hipermarkecie Carrefour, bo mieszka w wieżowcu przy ul. Sandomierskiej i do sklepu ma kilkadziesiąt kroków. Zawsze też poruszała się podpierając laską.

Po zakupy poszła też 14 lipca 2018 r. Bezpiecznie przeszła przez pierwsze, automatyczne drzwi. Gdy mijała drugie, te zaczęły się zamykać i uderzyły ją i kobieta przewróciła się.

- Z głowy lała mi się krew. Ludzie nie pozwolili mi się poruszyć, bo mogłam sobie uszkodzić kręgosłup. Leżałam we krwi, a drzwi co chwila we mnie uderzały – opowiada Anna Gawłowska, dla której to ciągle traumatyczne przeżycie.