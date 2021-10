Dworzec Kaliski z nowymi peronami. Niebawem będą zejścia na al. Bandurskiego

Remont dworca Łódź Kaliska wszedł w ostatni etap. Do użytku podróżnych oddane zostały perony 1 i 2, prawie gotowe są też perony 4 i 5 po wschodniej stronie budynku (od strony poczty). Ekipa budowlana rozebrała natomiast peron 3, z którego do niedawna odjeżdżały wszystkie pociągi z racji remontu pozostałych. Zniknęła już pamiętająca lata 90. nawierzchnia z czerwonej kostki brukowej, zdemontowano także tory od strony stadionu ŁKS. W ich miejsce powstanie nowy, wyższy peron z wiatą i nowe tory.

Pasażerowie już mogą korzystać z odnowionej części dworca. Do dyspozycji oczekujących na pociągi są przeszklone wiaty z ławeczkami, perony 1 i 2 nakryto też zadaszeniami. Podróżni skarżą się, ze są one zbyt wysokie i nie chronią dostatecznie przed deszczem, ale kolejarze tłumaczą, że wiaty muszą być tak wysokie, by zmieścił się pod nie dach wagonu. Brakuje także na razie świetlnych tablic informacyjnych pokazujących godziny odjazdów i przyjazdów pociągów, te jednak mają zostać zainstalowane po zakończeniu przebudowy wszystkich peronów. Cieszą natomiast rozwiązania umożliwiające wsiadanie do pociągów bez pokonywania stopni - perony są tej samej wysokości co podłoga wagonów.