Dworek w Uniejowie zwycięzcą I Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most w Łódzkiem. Może zdobyć do 1 mln zł. Z kim rywalizował? ZDJĘCIA

Dworek w Uniejowie zwyciężył w I Konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie łódzkim. Jakie zabytki z Łódzkiego rywalizowały o nawet milionową dotację, która była główną nagrodą w konkursie?

Jak informuje Fundacja Most the Most, teraz czas na II Konkurs, w którym mieszkańcy Uniejowa i okolic będą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku. - Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 mln zł.