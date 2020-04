- Obaj byli wyróżniającymi się zawodnikami w czwartej lidze - mówi Paweł Drechsler. - Obaj też są z naszego regionu. Mieszko Lorenc przyszedł wprawdzie do nas z Legii Warszawa, ale Tomasz Górecki mieszka na łódzkiej Retkini. To kilka minut od stadionu. Jeśli chodzi o tego pierwszego piłkarza, to od kiedy do nas dołączył stał się kluczową postacią drużyny rezerw. Mimo, ze miałem do dyspozycji także zawodników z pierwszego składu, to on grał w każdym spotkaniu, a zaliczył 15 meczów.Z kolei Tomasz Górecki ma za sobą trzy sezonu w klubowej akademii. To zawodnik uroczony w 2002 roku i jest o rok młodszy od Mieszko Lorenca. Obaj ci zawodnicy znakomicie wpisują się w politykę naszego klubu, stawiania na młodych perspektywicznych zawodników z regionu łódzkiego. Debiut w PKOEkstraklasie, czy nie za wcześnie? Skądże! Czeka nas ekspresowa liga, a przy 25 piłkarzach w kadrze będzie zapewne duża rotacja kadrowa. Powinni dostać szansę debiutu w elicie.

Jesienią w ekstraklasowym ŁKS błysnął Adam Ratajczyk. To rówieśnik Tomasza Góreckiego. Duet czwartoligowy spokojnie powinien pójść w jego ślady.

Jeśli zaś chodzi o piłkarzy rezerw, w których grają głównie zawodnicy mający po 18 i 19 lat, to trenują indywidualnie. W zespole nie zaszły żadne zmiany kadrowe. Do Andrespolii Wiśniowa Góra miał być wprawdzie wypożyczony bramkarz Michał Snochowski oraz Jakub Herman, ale nic z tego, z wiadomych powodów, nie wyszło. Z kolei Krzysztof Cygan oraz Mateusz Jaszczak mieli grać w czwartoligowym Włókniarzu Zelów, lecz i w tym przypadku z wypożyczenia trzeba było zrezygnować. - Nikt spoza klubu za to do nas nie doszedł - mówi Paweł Drechsler. - W drużynie mają też grać piłkarze ekstraklasowi.

