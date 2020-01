Dwóch piłkarzy pożegnało Widzew, ale przyszedł trener

Z pierwszą drużyną Widzewa prowadzoną przez trenera Marcina Kaczmarka pożegnał się, przynajmniej na pół roku, 19-letni pomocnik Michael Ameyaw. Piłkarz, który wystąpił jesienią w 16 meczach o drugoligowego punkty, został wypożyczony do Bytovii Bytów, spadkowicza z I ligi.Ma być zawodnikiem tej drużyna do końca obecenego sezonu. Drużyna dowodzona przez trenera Adriana Stawskiego zajmuje w drugoligowej tabeli siódme miejsce i poważnie liczy się w walce o pierwszoligowe baraże. Przypominamy, że w barażach wystąpią zespoły z miejsc 3-6. Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce awansują bezpośrednio do I ligi.

Z Widzewem rozstał się także 34-letni Andrzej Rybski. On jednak grał ostatnio w drużynie rezerw, która zajmuje drugie miejsce w tabeli półmetka łódzkiej klasy okręgowej. Strzelił nawet jednego gola. W przeszłości piłkarz zaliczył jednak w barwach Widzewa 10 meczów w ekstraklasie. W najwyższej z lig wystąpił jednak 19 razy, bo bronił także barw gdańskiej Lechii.- Wiosną będzie grał za to w mojej drużynie - mówi z dumą Witold Obarek, były trener Widzewa Łódź, a o niedawna szkoleniowiec czwartoligowej drużyny Keeza Termy Ner Poddębice. - Czeka nas prawdziwy bój o utrzymanie w lidze i taki piłkarz to skarb. Dodam, ze pozyskałem również byłego widzewiaka Mariusza Rachubińskiego. On grał ostatnio w Andrespolii Wiśniowa Góra.

Z Widzewa nie tylko odchodzą. Sztab szkoleniowy klubowej Akademii zajmującej się pracą z młodzieżą wzmocni były piłkarz klubu z Piłsudskiego Piotr Kupka (30 meczów w ekstraklasie w barwach Widzewa). Piotr Kupka ma poprowadzić w Widzewie drużynę występującą w Centralnej Lidze U 15. To szkoleniowiec doskonale kibicom naszego regionu. Ostatnio nie prowadził wprawdzie żadnej seniorskiej drużyny, lecz wcześniej pracował między innymi w Sokole Aleksandrów, Warcie Sieradz oraz Zawiszy Rzgów. Pracował także jako szkoleniowiec w Widzewie. Był asystentem Andrzeja Kretka, kiedy ten prowadził łódzką drużynę (sezon 2011/2012). Współpracował także z Czesławem Michniewiczem. Dla Piotra Kupki będzie to pierwsza w trenerskiej karierze praca z zespołem juniorskim. W najbliższych dniach można się spodziewać kolejnych nowinek kadrowych w Widzewie. ą