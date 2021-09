Dwie szkoły z województwa łódzkiego z dotacjami na wycieczki z ministerstwa Czarnka. Dzięki Poznaj Polskę licealiści zwiedzą Westerplatte

Program „Poznaj Polskę” – dofinansowania na szkolne wycieczki

O dofinansowanie z "Poznaj Polskę" w terminie 6-30 września (lub do wyczerpania puli 15 mln zł) mogą ubiegać się tzw. organy prowadzące szkoły. Najczęściej są to samorządy, ale LO Królowej Pokoju prowadzi Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu. 15 tys. zł to maksymalna kwota, którą w programie można uzyskać od rządu na trzydniową wycieczkę (i 80 proc. jej kosztów – resztę dokłada organ prowadzący, zatem rodzina ucznia nic nie płaci). Warunkiem ubiegania się o dotację było wskazanie tzw. punktów edukacyjnych z ministerialnej listy: po dwóch na jeden dzień.

Uczniowie z Łowicza w programie „Poznaj Polskę” zwiedzą Trójmiasto