Dwie kamienice przy Kilińskiego w Łodzi na finiszu remontu. Zobacz na zdjęciach jak się prezentują

Kamienice przy Kilińskiego 28 i 36 w Łodzi na finiszu remontu

Teraz miasto Łódź informuje o aktualnym stanie remontów, które zbliżają się do końca Jak informuje Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich:- W rewitalizowanej kamienicy przy ulicy Kilińskiego 28 trwa malowanie mieszkań, układanie glazury i montaż drzwi zewnętrznych. Na dachu zamontowano nowy właz i wymurowano nowy komin. W następnej kolejności ekipy budowlane rozpoczną montaż posadzek i podwieszanych sufitów. Przewidziane są też roboty przy wykończeniu prześwitu bramowego oraz montaż dekoracji sztukatorskiej na elewacji północnej. Bliskie ukończenia są też prace przy instalacjach - gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej. Na podwórku wykonano fundamenty pod pergolę śmietnikową, gotowe jest również podłoże pod tereny zielone, na których w najbliższym czasie rozpoczną się nasadzenia, montaż instalacji nawadniającej, a także budowa altanki ogrodowej.

Mieszkania przy ulicy Kilińskiego 28 w Łodzi będą po remoncie gotowe do zamieszkania i użytkowania przez przedsiębiorców. W kamienicy powstało 16 mieszkań komunalnych i 3 lokale usługowe przeznaczone pod wynajem. Podczas remontu odnowione zostały instalacja elektryczna, wodna i gazowa. Kamienica została podłączona do sieci centralnego ogrzewania. W budynku gospodarczym będzie śmietnik i pomieszczenia na wózki i rowery. Nawierzchnia podwórka została wykonana z płyt kamiennych, kostki granitowej, a w prześwicie bramowym jest cementowa wylewka z rysunkiem płyt, barwiona na czerwono. Nie zabraknie zieleni i małej architektury: trawnika, krzewów i ławek, nad którymi będą pergole z pnączami. Na ostatniej kondygnacji budynku zamontowane zostaną budki lęgowe dla jerzyków. Do dyspozycji mieszkańców będzie stojak na rowery, trzepak oraz kosz na śmieci. Dzieci będą mogły korzystać z piaskownicy, karuzeli i huśtawki. Tak zorganizowane podwórko będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców budynku. Ponadto teren zostanie oświetlony i zyska nowe stylizowane ogrodzenie od strony północnej i wschodniej.