Dwaj młodzi mężczyźni napadli na przechodnia w środku nocy na ul. Piotrkowskiej w Łodzi Magdalena Rubaszewska

Policja

Mężczyzna wracał do domu ok. godz. 3 ul. Piotrkowską. Nagle zaatakowało go dwóch osobników - dotkliwie pobiło, a następnie ściągnęli mu z ręki markowy zegarek o wartości ok. 12 tys. zł.