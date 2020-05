Dwa tygodnie utrudnień pod wiaduktem na ul. Łódzkiej. ZDJĘCIA

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniach od 25 maja (poniedziałek) do 7 czerwca (niedziela) ruch pod wiaduktem zostanie znacząco ograniczony. Będzie możliwy przejazd jednokierunkowy tylko w kierunku Łodzi. Samochody jadące z Łodzi w kierunku Zgierza pojadą objazdem przez ul. Okulickiego, Sianokosy, Szczecińską i dalej juz w Zgierzu ulicami Konstantynowską i Śniechowskiego.

Utrudnienia te nie będą dotyczyły komunikacji zbiorowej. Autobusy linii Z45 i Z46 oraz autobusy i busy PKS i przewoźników prywatnych będą mogły przejeżdżać pod wiaduktem w obydwu kierunkach. Możliwe jednak będą krótkie wstrzymania ruchu, ze względu na to, że pod waiduktem ruch będzie sie odbywał wahadłowo. Maja nim kierować pracownicy w odblaskowych kamizelkach z lizakami w ręku. Nie przewiduje się sygnalizacji świetlnej.

To już jeden z ostatnich etapów przebudowy wiaduktu kolejowego nad ulicą Łódzką w Zgierzu. W ramach prowadzonych niemal od roku prac rozebrano stare kamienne podpory, w ich miejsce powstały nowe przyczółki ze zbrojonego betonu. Dzięki likwidacji podpory pomiędzy jezdnią a torowiskiem tramwajowym udało sie wygospodarować miejsce na poszerzenie chodnika, a w niedalekiej przyszłości przeprowadzenie pod wiaduktem ścieżki rowerowej. Zachowane zostanie także torowisko tramwajowe, którego remont rozpoczął się kilka dni temu. Mają być wymienione podkłady, tory i sieć trakcyjna na odcinku od Helenówka do Kuraka. Tramwaje powinny wrócić do Zgierza w połowie przyszłego roku, ale tylko na dawną trasę linii 45, czyli do placu Kilińskiego. Tramwaj w kierunku Proboszczewic i dalej do Ozorkowa nie będzie kursował.